مردم ولایتمدار شیراز با حضور باشکوه در صد و هشتادمین شب اجتماع همدلی و مقاومت، صحنه‌های پرشوری از وحدت و ایستادگی برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛مردم ولایتمدار شیراز با حضور باشکوه در صد و هشتادمین شب اجتماع همدلی و مقاومت، صحنه‌های پرشوری از وحدت و ایستادگی برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.

صدوهشتادمین تجمع مردمی شیراز که با جشن میلاد حضرت رسول الله (ص) و با محوریت تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار شد، نمادی از استمرار مسیر انقلاب و پایبندی مردم این شهر به آرمان‌های آیت الله «سید مجتبی خامنه‌ای» است.