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افزایش جرایم و خشونتهای گروههای تبهکار از جمله قتل و آتش زدن عمدی خانهها در انگلیس زنگ هشدار را درباره گسترش خشونتهای سازمانیافته و تهدید امنیت شهروندان در این کشور به صدا درآورده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ رسانهها در انگلیس با اشاره به کشته شدن یک دختر هفت ساله و عمهاش در آتشسوزی عمدی در یک خانه، خانه دیگری در شهر «میدلزبورو» ویران شد.
پلیس میگوید دو مرد ۲۳ و ۳۱ ساله به ظن قتل دستگیر شدهاند و در بازداشت به سر میبرند، زیرا نگرانیهایی وجود دارد که این حادثه یک حمله انتقام جویانه باشد. امروز، ساکنان «ساوت بنک» با خبر کوبیده شدن یک ماشین به خانه دیگری از خواب بیدار شدند.
یک شاهد عینی میگوید خودرویی را دیده که نیمه شب راننده آن مدام خودرو را با جلو عقب کردن به دیوار خانهای میکوبید تا دیوار را خراب کند. وی میگوید صحنه ترسناکی بود و همسایهها جرات نمیکردند کاری انجام دهند.
سه نوجوان به همراه مایکل رابرت کاهیل و جیکوب ماتوسیاک ۲۳ ساله، روز شنبه در تصادف فولکس واگن پاسات خود در جاده «ای ۶۶» جان باختند. این پنج مرد جوان پس از برخورد با یک ماشین پلیس علامتگذاری شده، در محل حادثه در «ساوت بنک» جان خود را از دست دادند و همچنین متیو بلیدز ۳۷ ساله و تام کلاف ۳۸ ساله نیز کشته شدند.
امروز تحقیقات در دادگاه «تیساید» برای هر هفت نفر کشته شده از جمله دو پلیس آغاز شد.
پلیس میگوید ۱۷ نفر را پس از این تصادف دستگیر کرده که دو نفر از آنان را متهم کرده و بقیه را به قید وثیقه آزاد کرده است، این بخشی از تحقیقات در مورد جرایم سازمانیافته ادعایی است.
بر اساس گزارش رسانهها در انگلیس در یک عملیات تعقیب و گریز، خودروی حامل پنج جوان که از مسیر مخالف اتوبان با سرعت زیاد در حال فرار از پلیس بود با خودروی پلیس برخورد کرد و هر هفت نفر جان باختند. پلیس میگوید سرنشینان خودروی در حال فرار ممکن است با «فعالیتهای جنایی جدی و سازمانیافته» ارتباط داشته باشند و چهار نفر از آنان سابقه محکومیت دارند.