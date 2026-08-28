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بهمنظور حفاظت از تجهیزات الکتریکال و تابلوهای برق،نصب و راهاندازی سیستمهای خنک کننده تابلوهای برق سوله بلوئرهای مدول اول تصفیهخانه فاضلاب پردیس صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، باقر بارانی مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه های فاضلاب این شرکت گفت: در راستای حفاظت از تجهیزات حساس الکتریکی و ارتقای ضریب اطمینان پایداری فرایند تصفیه، پروژه تجهیز و نصب کولرهای اختصاصی تابلوهای برق در سوله بلوئرهای مدول اول تصفیهخانه فاضلاب پردیس با موفقیت اجرا شد.
وی افزود : بر همین اساس و بهمنظور پیشگیری از هرگونه آسیب و اختلال در عملکرد تابلوهای برق بهویژه در فصول گرم سال،طرح تجهیز این تابلوها به سیستمهای خنککننده صنعتی (کولر تابلویی) در مدول اول پیشبینی و پیادهسازی شد. با اجرای این عملیات، دمای داخل تابلوها در محدوده استاندارد تثبیت گردیده و از بروز تریپهای حرارتی، استهلاک زودهنگام قطعات و توقفات ناخواسته در سیستم هوادهی جلوگیری به عمل آمد.
این اقدام در راستای برنامههای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و با تلاش و نظارت کارشناسان و مهندسان بهرهبرداری تصفیهخانه فاضلاب پردیس انجام گرفت تا ضریب اطمینان عملکرد تصفیهخانه در تصفیه کیفی و پایدار فاضلاب بیش از پیش ارتقا یابد.