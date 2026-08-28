مردم ولایتمدار شهرستان قدس در یکصدوهشتادمین شب حضور مستمر خود در خیابان‌ها، استقامت در میدان و وحدت همگانی را پیش‌شرط دستیابی به پیروزی نهایی در برابر دشمن دانستند.ند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اجتماعات مردمی، مردم شهرستان قدس در صدوهشتادمین شب حضور مستمر خود در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر اراده خود را برای ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع با تأکید بر اهمیت انسجام ملی، استقامت در میدان و وحدت همگانی را از ارکان اصلی مقابله با تهدیدات دانستند. همچنین در این اجتماع مردمی، بر لزوم همدلی و هم‌سویی در جبهه اقتصادی تأکید شد و این رویکرد، یکی از عوامل حیاتی و اصلی برای دستیابی به پیروزی نهایی در برابر جنگ اقتصادی دشمن بر شمرده شد.