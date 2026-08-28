به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: همزمان با هفته دولت و در راستای خدمت رسانی بیشتر، مرحله سوم رزمایش بازرسی و نظارت بر بازار در شهرستان اراک از سه شنبه ۱۴۰۵٫۶٫۳ با تشکیل روزانه ۸ تیم مشترک بازرسی آغاز شد. این رزمایش به مدت ۱۵ روز و تا چهارشنبه ۱۴۰۵٫۶٫۱۸ ادامه خواهد داشت. در میان این رزمایش هشت تیم مشترک بازرسی با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی و بازرسین دستگاه‌های ضابط تعزیرات حکومتی (صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف) بازرسی از واحد‌های اقتصادی اعم از تولیدی، صنفی و انبار‌ها را در دستور کار خواهند داشت.

نوراللهی افزود: کالا‌هایی مانند نان، برنج، روغن، قند و شکر، گوشت و مرغ، تخم مرغ، لاستیک، روغن موتور، لوازم التحریر و ... تحت چتر نظارتی قرار می‌گیرد. همچنین انبار‌های نگهداری کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم نیز در این رزمایش مورد رصد و پایش خواهند بود. وی تأکید کرد: بدیهی است در صورت کشف و احراز تخلف، برخورد‌های قانونی از نوع اشد آن اعمال خواهد شد. بی شک از مجازات‌هایی نظیر تعطیلی و پلمب و نصب پارچه بعنوان متخلف استفاده میشود.

او ابراز داشت: با عنایت به کمبود نیروی انسانی لازم جهت نظارت کامل بر بازار. از مردم عزیز استان تقاضا دارد، فرزندان خود در تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ناظر را یاری رسانده و از طریق مسیر‌های ارتباطی من جمله سامانه اینترنتی ۱۳۵، تلفن گویای ۱۲۴ و شماره همراه ۰۹۰۱۱۹۹۵۷۱۰ در پیام رسان‌های ایتا، روبیکا و بله، گزارشات و شکایات خود را اعلام تا مورد نظر قرار گیرد.