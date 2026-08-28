مردم شهرستان شهریار در یکصدوهشتادمین شب حضور در میدان شهدای گمنام، با برگزاری تجمعی گسترده و برافراشتن پرچم‌های ملی و مذهبی، بر ضرورت وحدت و یکپارچگی میان ملت و دولت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع بزرگ مردم شهرستان شهریار در صدوهشتادمین شب حضور در میدان شهدای گمنام برگزار شد.

در این تجمع مردمی، میدان‌داران در حالی که پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های متبرک به نام ائمه اطهار (ع) در دست داشتند، همبستگی خود را با نظام اسلامی به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی در شرایط کنونی، بر ضرورت وحدت و یکپارچگی میان ملت و دولت تأکید کرده و این هم‌سویی را راهکاری بنیادین برای مقابله با توطئه‌های دشمن دانستند.