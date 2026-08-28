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معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه در سفر یکروزه به قصرشیرین، طرحهای مهم عمرانی، راهداری، روستایی و مرزی را افتتاح و عملیات اجرایی چند پروژه را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، روز پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ همزمان با گرامیداشت هفته دولت، در سفری یکروزه به شهرستان قصرشیرین، با حضور در مناطق مختلف شهرستان، ضمن دیدار با مردم و مسئولان، چندین طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی را افتتاح و عملیات اجرایی پروژههای جدیدی را آغاز کرد.
در جریان این سفر، پروژههایی در حوزه هوشمندسازی روستاها، توسعه راههای مواصلاتی، خدمترسانی به زائران و زیرساختهای تجارت مرزی با مجموع اعتبار اعلامشده ۳۰۸ میلیارد تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، در جریان بازدید از مرز پرویزخان و افتتاح رینگ سوخت این مرز، این پروژه را طرحی بسیار مهم در حوزه اقتصادی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: رینگ سوخت پرویزخان پروژهای بسیار عالی برای امور اقتصادی است و میتواند در تسریع تردد کامیونها و روانسازی فرآیند تجارت مرزی نقش مؤثری داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: با ایجاد مسیر اختصاصی برای کامیونهای حامل سوخت، تردد این ناوگان از سایر کامیونهای حمل بار جدا میشود و این موضوع میتواند از توقفهای طولانی و ایجاد ازدحام در مرز جلوگیری کند.
رینگ سوخت پرویزخان افتتاح شد رینگ سوخت مرز پرویزخان با اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
با اجرای این طرح، کامیونهای حامل سوخت پس از ورود به مرز از مسیر جداگانهای تردد کرده و تشریفات گمرکی و گذرنامهای آنها در همان مسیر انجام میشود. کامیونهای سوخت پس از انجام تشریفات، برای کنترلهای لازم وارد مسیر ایکسری و فرآیندهای نظارتی شده و سپس از مرز خارج خواهند شد.
با اجرای این طرح، مسیر تردد کامیونهای سوخت از سایر کامیونهای حمل بار جدا شده و از توقف و ایجاد معطلی در مرز جلوگیری میشود.
فرماندار قصرشیرین، نیز با اشاره به اهمیت رینگ سوخت اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به رونق تجارت، رضایتمندی طرف عراقی را نیز به دنبال داشته است.
وی افزود: با راهاندازی رینگ سوخت، رانندگان عراقی در مسیر حدود ۲ کیلومتری مشخصشده، بدون نیاز به پیاده شدن و توقفهای طولانی میتوانند مراحل مربوط به گذرنامه، گمرک، پایانه، ایکسری و آشکارسازی محموله را انجام دهند.
شفیعی گفت: این اقدام از توقف و ازدحام کامیونها در مرز جلوگیری کرده و با ایجاد نظم بیشتر، میتواند به عنوان یک استاندارد مناسب در روند خدماترسانی مرزی مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی در پرویزخان خاطرنشان کرد: طرف عراقی از اجرای این طرح استقبال و قدردانی کرده است.
پایان توقفهای طولانی کامیونها در مسیر جدید با بهرهبرداری از رینگ سوخت، کامیونهای حامل سوخت در مسیر اختصاصی خود حرکت میکنند و مراحل مختلف تشریفات مرزی در یک فرآیند منظمتر انجام میشود.
این طرح ضمن تفکیک مسیر کامیونهای سوختی از سایر ناوگان حمل بار، زمینه کاهش ازدحام، تسریع تردد و افزایش نظم در پایانه مرزی پرویزخان را فراهم میکند.
آغاز سفر از روستای سیدخلیل در نخستین بخش از سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، طرح GNAF یا نظام ملی نشانی مکانمحور در روستای سیدخلیل به نمایندگی از ۲۰ روستای شهرستان رونمایی شد. فرشاد سلیمانی، بخشدار مرکزی قصرشیرین، در این مراسم اظهار کرد: طرح GNAF با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاریها در ۲۰ روستای بخش مرکزی اجرا شده است.
وی افزود: این طرح گامی مهم در راستای ساماندهی نشانیها، تکمیل اطلاعات مکانی و ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارائه خدمات دقیقتر و سریعتر به روستاییان است.
سلیمانی ادامه داد: اجرای این پروژه علاوه بر تسهیل خدماترسانی دستگاههای اجرایی و امدادرسانی در مواقع ضروری، زمینه توسعه خدمات هوشمند، برنامهریزی بهتر و مدیریت دقیقتر روستاها را فراهم میکند.
حسین نامداری، مدیرکل پست استان کرمانشاه نیز با اشاره به روند اجرای طرح GNAF اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۴ به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی مصوب شد، اما در سالهای گذشته توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشد.