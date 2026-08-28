به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیداری بجامانده از هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ اسپانیا، از ساعت ۲۲:۳۰ پنج‌شنبه تیم بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ به مصاف اتلتیک بیلبائو رفت و موفق شد میهمانش را ۲ بر صفر شکست بدهد.

گل نخست این بازی در دقیقه ۳۷ به ثمر رسید؛ جایی که رافینیا روی پاس عمقی تماشایی پدری در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان حریف قرار گرفت و با عبور از اونای سیمون، گل نخست را به نام خود ثبت کرد.

بارسلونا که عملکردی کاملاً برتر در ممقایسه با بیلبائو داشت، در دقیقه ۸۲ به گل دوم رسید. پاس عرضی کریم آدیمی با اشتباه فاحش آیمریک لاپورت در دفع توپ همراه شد تا فرمین لوپز در مقابل دروازه خالی مشکلی برای گلزنی نداشته باشد.

بارسلونا با این برد ۶ امتیازی شد و به لطف تفاضل گل بهتر در مقایسه با رئال مادرید، سویا و بتیس، هفته دوم را با صدرنشینی به پایان رساند. بیلبائو نیز بدون امتیاز در رده نوزدهم ایستاد.

در دیگر بازی فوتبال لیگای اسپانیا که پنج‌شنبه شب برگزار شد، تیم اوساسونا در خانه سلتاویگو به پیروزی ۲ بر یک رسید.