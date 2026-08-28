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مردم ولایتمدار شهرستان ری در یکصدو هشتادمین شب حضور در میدان شهر، با تأکید بر هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، بر لزوم حفظ وحدت میان مردم و مسئولان تحت هدایت رهبری انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سلسله اجتماعات مردمی، مردم شهرستان ری در صدو هشتادمین شب حضور خود در میدان شهر، بار دیگر اراده خود را برای پاسداری از وحدت و همبستگی ملی به نمایش گذاشتند.
حاضران در این اجتماع با هشدار نسبت به نقشههای دشمن، تأکید کردند که هدف اصلی بدخواهان، از بین بردن پیوند میان مردم و مسئولان است. آنها بر این نکته تصریح کردند که در شرایط کنونی، هوشیاری کامل و اهتمام به حفظ وحدت، ضروریترین ابزار برای مقابله با تلاشیهای دشمن است.
همچنین در این تجمع اشاره شد: دشمن پس از شکست در میدانهای نظامی، اکنون به جنگ اقتصادی روی آورده و در قالب این جنگ، به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف میان اقشار مختلف جامعه و دستگاههای اجرایی است.