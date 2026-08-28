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مردم شهرستان بهارستان با برگزاری اجتماعات شبانه در میادین و خیابانها، برای ۱۸۰ شب متوالی ایستادگی و همبستگی خود را در برابر نقشههای دشمن به نمایش گذاشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان بهارستان ۱۸۰ شب است که بهصورت خودجوش با حضور در میادین و خیابانها، ایستادگی و وحدت خود را به نمایش گذاشتهاند.
شرکتکنندگان در اجتماع شبانه مردم نسیمشهر در میدان هفتتیر، استمرار این حضور مردمی را عاملی برای یأس و ناامیدی دشمن دانستند و تأکید کردند: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، اکنون با جنگ اقتصادی و تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان، اهداف خود را دنبال میکند.
به گفته حاضران، مردم و مسئولان باید با حفظ وحدت و همدلی و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ولایت فقیه، نقشههای دشمن را همچون گذشته نقش بر آب کنند.