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کرمانشاه برای نخستینبار در تاریخ ورزش استان، با اعزام ۳۷ نماینده به مسابقات آسیایی و پاراآسیایی ناگویای ژاپن، حضوری کمسابقه و پررنگ خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،این مراسم با حضور آیتالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر یوسفی رئیس مجمع نمایندگان استان، دکتر رنجبر و دکتر رشیدی نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، فرماندار و شهردار کرمانشاه. مدیران دستگاههای اجرایی و خانوادههای ورزشکاران برگزار شد.
این رقابتها از ۱۵ شهریور تا ۱۷ مهر برگزار می شود.
استاندار کرمانشاه،در ابن مراسم با اشاره به اعزام کاروان ۳۷ نفره استان به مسابقات آسیایی، کرمانشاه را مهد و خاستگاه ورزش قهرمانی دانست و بر حمایت همهجانبه مسئولان از قهرمانان تأکید کرد.
دکتر منوچهر حبیبی در آیین بدرقه مربیان، داوران و ورزشکاران کرمانشاهی اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن با ابراز خرسندی و افتخار از حضور در جمع قهرمانان ورزشی اظهار کرد: حضور مسئولان ارشد استان در این نشست، از نماینده ولیفقیه در استان و ائمه جمعه کرمانشاه تا نمایندگان پرتلاش مجلس و مدیران اجرایی، نشاندهنده احترام و علاقه قلبی به ورزشکاران و ارزشگذاری برای تلاشهای آنان است.
دکتر حبیبی با اشاره به پیشتازی کاروان ورزشی استان در مسابقات آسیایی افزود: استان کرمانشاه با اعزام ۳۷ نماینده متشکل از ورزشکاران، مربیان و داوران، پررنگترین و مقتدرترین حضور خود را در این دوره از مسابقات آسیایی ژاپن به ثبت رسانده است که این دستاورد بزرگ مایه افتخار و شایسته تبریک به جامعه ورزش و مردم شریف استان است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به افتخار پرچمداری کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران توسط بانوی شایسته کرمانشاهی بیان کرد: مایه مباهات و افتخار مضاعف است که پرچمدار این کاروان ملی، سرکار خانم آتوسا گلشادنژاد از قهرمانان نامآور استان کرمانشاه است و امیدواریم با دست پر و اخباری مسرتبخش دل ملت ایران را شاد کنند.
دکتر حبیبی افزود: کرمانشاه خاستگاه اصلی ورزش، چه در بُعد قهرمانی و چه در بُعد همگانی بوده است و همه ما وظیفه داریم با همافزایی و برنامهریزی، مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی استان را هموارتر سازیم.
وی با اشاره به مسیر دشوار رسیدن به سکوهای بینالمللی گفت: رسیدن به قلههای قهرمانی کار سادهای نیست و در پسِ این موفقیتها، خوندلها، صبوری و حمایتهای بیدریغ پدران و مادران گرامی نهفته است که صمیمانه زحمات تکتک خانوادهها را ارج مینهم.
وی خطاب به ورزشکاران بیان کرد: برای ما و مردم استان، صرف حضور مقتدرانه و غیرتمندانه شما ارزشمند است و در هر شرایطی مایه افتخار هستید و همانگونه که امام جمعه کرمانشاه اشاره کرد، از نخستین لحظه آغاز مسابقات، نگاه و دعای خیر همه ما همراه شما خواهد بود تا با غیرت، تعصب و حمیت مثالزدنی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورید.
استاندار کرمانشاه با اشاره برنامهریزی ویژه برای تجلیل شایسته از مدالآوران گفت: با توجه به پیشنهادها و مباحث مطرحشده از سوی نمایندگان مجلس، فرماندار و شهردار کرمانشاه در خصوص اهدای جوایز به قهرمانان، طی مشورت با متولیان ورزش استان تصمیم گرفته شد این هدایا در قالب شورای ورزش استان تجمیع و یکپارچهسازی شود تا پاداشی در شأن و درخور شایستگیهای این عزیزان اهدا شود.
دکتر حبیبی افزود: این هدایا به محض بازگشت افتخارآفرینان به میهن اسلامی و کسب مدالها و افتخارات پیشرو، بهصورت متمرکز و ویژه به آنان تقدیم خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع حضور تیمهای ورزشی استان در سطح اول مسابقات کشوری گفت: با همکاری و همافزایی مجمع نمایندگان استان، پیگیریهای جدی در حال انجام است تا بهزودی شاهد حضور دو تیم ورزشی از استان کرمانشاه در لیگ برتر کشور باشیم که امیدواریم این اقدام مهم هرچه سریعتر عملیاتی شده و کام مردم شریف و ورزشدوست استان را شیرین کند.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از متولیان و دستاندرکاران ورزش استان و پیشکسوتان این عرصه، ابراز امیدواری کرد که تجارب مدیریتی و همراهی ارکان ورزش و دستگاههای اجرایی، به جهش بیش از پیش ورزش قهرمانی استان کرمانشاه منجر شود.