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قهرمان المپیکی کشورمان نامزد حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا انتخابات کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا برگزار خواهد شد. نامزدهای نهایی حضور در این کمیسیون اعلام شدند که طی آن، آرین سلیمی از منطقه آسیای مرکزی با دو ورزشکار دیگر رقابت میکند.
در این انتخابات ۹ ورزشکار از چهار منطقه شرق، غرب، مرکزی و جنوب شرق آسیا برای کسب چهار کرسی رقابت خواهند کرد که از کشورمان آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس با «جسوربک جابسانوف» تکواندوکار سرشناس و عنوان دار ازبکستان و «امیر مایموراتوف» ورزشکار رشته صخره نوردی از قزاقستان برای عضویت در شورای المپیک آسیا به عنوا نماینده منطقه مرکزی رقابت خواهند کرد.
از هر منطقه یک نفر انتخاب خواهد شد و ورزشکاران حاضر در این دوره از بازیها از ۲۹ شهریور تا ۱۰ مهرماه میتوانند در این رای گیری شرکت کنند.