به مناسبت روز پزشک مراسم گرامیداشت این روز با حضور استاندار آذربایجان شرقی ، جمعی از مسئولان ، پزشکان و فعالان حوزه سلامت در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،در مراسم گرامیداشت روز پزشک از پزشکان و تلاشگران عرصه سلامت به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در مسیر حفظ و ارتقای سلامت جامعه تجلیل شد.

در این آیین بر نقش مهم پزشکان در تامین سلامت مردم، ارائه خدمات درمانی و افزایش امید در جامعه تاکید شد.

روز پزشک فرصتی برای قدردانی از سفیدپوشانی است که با دانش، مهارت و تعهد برای سلامت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.