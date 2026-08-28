سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از رشد ۳۹ درصدی گردشگری خارجی این استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و قرار گرفتن کرمانشاه در جمع پنج استان کشور با بیشترین رشد مثبت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،کیومرث اعظمی با اشاره به ارزیابی‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، کرمانشاه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۹ درصدی را در این حوزه ثبت کرده و در ردیف پنج استان برتر کشور از نظر رشد مثبت گردشگری خارجی قرار گرفته است.

وی افزود: این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کرمانشاه در حوزه بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری در بازارهای خارجی روندی رو به رشد داشته و اقدامات انجام‌شده در این بخش نتایج مثبتی به همراه داشته است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان گفت: کرمانشاه از ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری بین‌المللی برخوردار است و می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، سهم استان را از بازار گردشگران خارجی افزایش داد.

اعظمی ادامه داد: توسعه برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف، معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و استفاده از ابزارهای نوین و دیجیتال از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تداوم روند رشد گردشگری خارجی در کرمانشاه کمک کند.

وی تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های پذیرش گردشگران خارجی و استمرار برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی بین‌المللی، از محورهای مورد توجه برای افزایش سهم کرمانشاه از بازار گردشگری خارجی خواهد بود.

بر اساس ارزیابی اعلام‌شده از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، این استان در سال گذشته با ثبت رشد ۳۹ درصدی گردشگری خارجی، در جمع پنج استان کشور با بیشترین رشد مثبت این حوزه قرار گرفته است.