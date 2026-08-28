به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در تالار گریمالدی موناکو برگزار شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها با حریفان خود آشنا شدند.

در مرحله گروهی مسابقات هر تیم هشت بازی، چهار بازی در خانه و چهار بازی خارج از خانه، مقابل حریفان متفاوت برگزار خواهد کرد و هر ۳۶ تیم در یک جدول لیگ واحد قرار خواهند گرفت.

در پایان مرحله گروهی هشت تیم برتر جدول رده‌بندی به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا می‌کنند.

تیم‌های رتبه‌بندی شده از ۹ تا ۲۴ در مرحله حذفی رقابت خواهند کرد و تیم‌های ۲۵ تا ۳۶ از رقابت‌ها کنار می‌روند.

در این مراسم چهره‌های سرشناسی مانند داوید ویا، تیری آنری، رافائل واران، خاویر زانتی و لوئیس فیگو حضور داشتند.

حریفان تیم‌های حاضر در گلدان یک که تیم‌های مدعی لیگ قهرمانان هستند، به شرح زیر است:

رئال مادرید:

آرسنال، اینتر، آ اس رم، آیندهوون، لایپزیش، شاختار دونتسک، لاسک، آاک آتن

پاری‌سن‌ژرمن:

بارسلونا، منچسترسیتی، آ اس رم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارئال، اسلوان براتیسلاوا، کومو

بارسلونا:

منچسترسیتی، پاری‌سن‌ژرمن، استون ویلا، اسپورتینگ لیسبون، فاینورد، گالاتاسرای، کومو، صباح

لیورپول:

اتلتیکو مادرید، اینتر، پورتو، کلوب بروخه، ویارئال، فنرباغچه، لانس، لاسک

بایرن مونیخ:

آرسنال، اتلتیکومادرید، رئال بتیس، منچستریونایتد، بودو گلیمت، لیل، اسلاویا پراگ، وایکینگ

آرسنال:

رئال مادرید، بایرن مونیخ، دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، صباح، اسلاویا پراگ

اتلتیکومادرید:

بایرن مونیخ، لیورپول، منچستریونایتد، آیندهوون، فنرباغچه، بودو گلیمت، وایکینگ، اشتوتگارت

اینتر:

لیورپول، رئال مادرید، کلوب بروخه، دورتموند، شاختار، فاینورد، اشتوتگارت، اسلوان براتیسلاوا

منچسترسیتی:

پاری‌سن‌ژرمن، بارسلونا، اسپورتینگ لیسبون، پورتو، ناپولی، لایپزیش، آاک آتن، لانس

فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از سه‌شنبه ۱۷ شهریور آغاز می‌شود و فینال مسابقات نیز ۱۵ خرداد ۱۴۰۶ در ورزشگاه وندا متروپولیتانو شهر مادرید برگزار خواهد شد.

فصل گذشته پاری‌سن‌ژرمن با برتری برابر آرسنال در ضربات پنالتی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.