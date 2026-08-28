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تیمهای حاضر در رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا حریفان خود را در فصل جدید رقابتها شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعهکشی فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در تالار گریمالدی موناکو برگزار شد و تیمهای حاضر در این رقابتها با حریفان خود آشنا شدند.
در مرحله گروهی مسابقات هر تیم هشت بازی، چهار بازی در خانه و چهار بازی خارج از خانه، مقابل حریفان متفاوت برگزار خواهد کرد و هر ۳۶ تیم در یک جدول لیگ واحد قرار خواهند گرفت.
در پایان مرحله گروهی هشت تیم برتر جدول ردهبندی به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا میکنند.
تیمهای رتبهبندی شده از ۹ تا ۲۴ در مرحله حذفی رقابت خواهند کرد و تیمهای ۲۵ تا ۳۶ از رقابتها کنار میروند.
در این مراسم چهرههای سرشناسی مانند داوید ویا، تیری آنری، رافائل واران، خاویر زانتی و لوئیس فیگو حضور داشتند.
حریفان تیمهای حاضر در گلدان یک که تیمهای مدعی لیگ قهرمانان هستند، به شرح زیر است:
رئال مادرید:
آرسنال، اینتر، آ اس رم، آیندهوون، لایپزیش، شاختار دونتسک، لاسک، آاک آتن
پاریسنژرمن:
بارسلونا، منچسترسیتی، آ اس رم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارئال، اسلوان براتیسلاوا، کومو
بارسلونا:
منچسترسیتی، پاریسنژرمن، استون ویلا، اسپورتینگ لیسبون، فاینورد، گالاتاسرای، کومو، صباح
لیورپول:
اتلتیکو مادرید، اینتر، پورتو، کلوب بروخه، ویارئال، فنرباغچه، لانس، لاسک
بایرن مونیخ:
آرسنال، اتلتیکومادرید، رئال بتیس، منچستریونایتد، بودو گلیمت، لیل، اسلاویا پراگ، وایکینگ
آرسنال:
رئال مادرید، بایرن مونیخ، دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، صباح، اسلاویا پراگ
اتلتیکومادرید:
بایرن مونیخ، لیورپول، منچستریونایتد، آیندهوون، فنرباغچه، بودو گلیمت، وایکینگ، اشتوتگارت
اینتر:
لیورپول، رئال مادرید، کلوب بروخه، دورتموند، شاختار، فاینورد، اشتوتگارت، اسلوان براتیسلاوا
منچسترسیتی:
پاریسنژرمن، بارسلونا، اسپورتینگ لیسبون، پورتو، ناپولی، لایپزیش، آاک آتن، لانس
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از سهشنبه ۱۷ شهریور آغاز میشود و فینال مسابقات نیز ۱۵ خرداد ۱۴۰۶ در ورزشگاه وندا متروپولیتانو شهر مادرید برگزار خواهد شد.
فصل گذشته پاریسنژرمن با برتری برابر آرسنال در ضربات پنالتی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.