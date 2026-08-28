اداره امداد و نجات در نوار غزه اعلام کرد: تیم‌های امدادی این سازمان در استان غزه، از زمان آغاز مرحله دوم عملیات حستجوی مفقودین موفق به کشف ۲۳۳ پیگر شهدا از زیر آوار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پیکر‌ها از مجموع ۴۰۷ مفقودی یافت شده‌اند که در زیر آوار ۲۰ خانه‌ای مدفون بودند که از سوی نیرو‌های اشغالگر “اسرائیل” بر سر ساکنان‌شان ویران شده بود.

بر اساس اعلام امداد ونجات غزه، در میان شهدای بیرون کشیده شده، ۷۳ کودک و ۱۰۶ زن نیز دیده می‌شود.

تیم‌های نجات در این عملیات، برای پنجاه و یکمین روز متوالی و با مجموع ۳۸۱ ساعت کار، در حال جست‌و‌جو‌های دشوار با استفاده از ابزار و تجهیزات محدود هستند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تا روز چهارشنبه (۴ شهریور) یک هزار و ۳۰۳ نفر شهید و ۴ هزار و ۳۳۶ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۴۷ نفر دیگر مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی، هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد، اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جا گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.