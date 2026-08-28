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سازمان هواشناسی از وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در بخشهایی از شمال و شمالغرب کشور خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی از وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در بخشهایی از شمال و شمالغرب کشور خبر داد و اعلام کرد طی سه روز آینده دمای هوا در سواحل دریای خزر کاهش نسبی مییابد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در سواحل دریای خزر، شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، فردا و روز یکشنبه نیز مناطقی از شمالغرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهند بود.
سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد دمای هوا طی سه روز آینده در سواحل دریای خزر بهطور نسبی کاهش مییابد.
در پنج روز آینده نیز وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شمال شرق، مناطق مرکزی، دامنههای جنوبی البرز و شرق کشور دور از انتظار نیست.