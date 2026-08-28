واشنگتن پست در گزارش به سفر رئیس سیا به مسکو پرداخت و نوشت: گزارش‌های اطلاعاتی جدید آمریکا نشان می‌دهد، کرملین و پوتین به این باور‌ رسیده اند که جنگ علیه ایران باعث تضعیف ایالات متحده شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه واشنگتن‌پست با انتشار گزارش این خبر افزوده مقام‌های آمریکایی نگرانند روسیه بخواهد این وضع را فرصتی برای تشدید اقدامات خود علیه آمریکا و متحدانش در اروپا ببیند.

این ارزیابی محرمانه اندکی پیش از سفر غیرعلنی جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به مسکو مطرح شده است.

جزئیات گفت‌و‌گو‌های جان راتکلیف با همتای روس او همچنان محرمانه است، اما یکی از افراد آگاه به واشنگتن‌پست گفته رئیس سیا در این دیدار به مقام‌های روس هشدار داده است که تشدید جنگ در اوکراین می‌تواند برای مسکو نتیجه معکوس داشته باشد.

این ارزیابی محرمانه پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش آمادگی نیرو‌های آمریکایی و کمبود مهمات مطرح شده است؛ مشکلاتی که به گفته واشنگتن‌پست در نتیجه ادامه کارزار نظامی آمریکا علیه ایران ایجاد شده‌اند.

ذخایر نظامی آمریکا از برخی تسلیحات کلیدی به‌شدت کاهش یافته‌اند؛ از جمله سامانه‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافند هوایی و همچنین تسلیحات پیشرفته تهاجمی مانند موشک‌های کروز تاماهاوک و سامانه موشکی تاکتیکی ارتش آمریکا که اوکراین نیز به آن نیاز دارد.

کمبود تسلیحات باعث نگرانی متحدان آمریکا در آسیا شده و پرسش‌هایی را درباره توانایی واشنگتن برای بازدارندگی در برابر یک رویارویی احتمالی با چین ایجاد کرده است.

«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا و دیگر مقامات دولت به‌طور علنی وجود کمبود جدی مهمات را رد کرده‌اند، هرچند هم‌زمان از تولیدکنندگان تسلیحات خواسته‌اند تولید سلاح را به‌سرعت افزایش دهند.

در خبری مرتبط روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده راتکلیف در سفرش به مسکو به مقام‌های روسیه گفته که ایالات متحده همچنان به اجرای ماده ۵ ناتو متعهد است.

راتکلیف روز سه‌شنبه به مسکو سفر کرد؛ این نخستین سفر یک رئیس سیا به روسیه از اواخر سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود، زمانی که «ویلیام جی. برنز» رئیس وقت سیا در دولت جو بایدن، تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند.

«سرگئی ناریشکین» رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، گفت‌و‌گو‌های راتکلیف را تایید کرد و گفت که در این دیدار‌ها «هیچ چیز غیرعادی» وجود نداشته است.

به گفته کرملین، راتکلیف با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه دیدار نکرده است. سیا و کاخ سفید از اظهارنظر درباره سفر راتکلیف خودداری کردند.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه نگرانی‌ها درباره احتمال دستور پوتین برای حمله به متحدان آمریکا در اروپا را کم‌اهمیت جلوه داد. ترامپ گفت که «او (پوتین) قرار نیست به قلمرو ناتو حمله کند» و در پاسخ به پرسشی درباره هدف سفر راتکلیف، توضیح بیشتری ارائه نکرد.