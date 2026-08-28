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سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: ۲ میلیون دلار از صندوق مرکزی واکنش اضطراری این سازمان برای ارائه کمکهای فوری به سیلزدگان در آسیا از جمله نپال اختصاص داده شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «استفان دوجاریک» افزود: تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگکننده امور امدادرسانی اضطراری در تماس نزدیک با تیمهای ما در منطقه و همچنین مقامهای نپال و چین است.
سخنگوی سازمان ملل افزود: فلچر امروز با وزیر امور خارجه نپال گفتوگو و ضمن ارائه پیشنهاد حمایت سازمان ملل، مراتب تسلیت خود را از طرف سازمان ملل ابراز کرد.
دوجاریک اضافه کرد: فلچر همچنین با نمایندگان دولت چین در تماس بوده و ضمن ابراز تسلیت، حمایت خود را اعلام کرده است.
سخنگوی سازمان ملل گفت:دفتر هماهنگکننده مقیم سازمان ملل و دفتر منطقهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در حال کمک به تامین تصاویر ماهوارهای و تحلیلهای مربوط به مناطق تحت تاثیر این سیلابها هستند.
او افزود: «دفتر سازمان ملل در چین نیز از خسارات، شمار قابلتوجهی از قربانیان و ویرانیها در منطقه خودمختار تبت چین خبر داده است. ما نیز آماده هستیم از تلاشهای تحت رهبری دولت چین برای مقابله با این وضعیت حمایت کنیم.»
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) گزارش داد: پلیس نپال اعلام کرده است که دستکم ۳۵۹ نفر کشته و صدها نفر همچنان مفقود هستند. در چین نیز صدها نفر مفقود شدهاند و تاکنون مرگ دستکم سه نفر تایید شده است. با این حال، با ادامه عملیات جستوجو و نجات، این آمار بهسرعت در حال تغییر است.
خانوادههای ساکن مناطق سیلزده خانههای خود، دسترسی به آب و دسترسی به خدمات درمانی را از دست دادهاند. یونیسف گزارش داده است که دستکم ۱۷ هزار کودک در نپال تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتهاند.
اوچا افزود: دسترسی، اختلال در ارتباطات و مشکلات تدارکاتی همچنان اصلیترین محدودیتهای عملیاتی هستند و با تخریب پلها و جادهها، بخش قابلتوجهی از عملیات امدادرسانی از طریق هوا انجام میشود.