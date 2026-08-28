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خبرگزاری بلومبرگ به نقل از افراد آگاه گزارش داد که ونزوئلا در حال بررسی دقیق طرحهایی برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بلومبرگ گزارش داد که احتمال خروج ونزوئلا از اوپک در گفتوگوهای این کشور با مقامهای آمریکایی مطرح شده، اما هنوز هیچ تصمیم نهایی در اینباره گرفته نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد که در حال حاضر نتوانسته است بهطور مستقل صحت این گزارش را تایید کند.
ونزوئلا در حال حاضر نیز خارج از محدودیتهای رسمی تولید اوپک قرار دارد؛ موضوعی که نتیجه سالها کاهش شدید تولید نفت این کشور است.
بنابراین، خروج رسمی ونزوئلا از اوپک بعید است که در کوتاهمدت حجم قابلتوجهی از عرضه نفت را از بازارهای جهانی حذف کند.