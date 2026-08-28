دونالد ترامپ با حمله به گزارش خبرنگار فاکس‌نیوز درباره ایران، اخراج او از این شبکه را خواستار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ در تروث سوشال با حمله به گزارش «جاناتان هانت» (خبرنگار خارجی شبکه فاکس نیوز) نوشت: جاناتان هانت از فاکس‌نیوز گزارش نادرستی درباره جمهوری اسلامی ایران (که در حال فروپاشی است!) ارائه داد.».

ترامپ با تکرار دعا‌های گزاف و دروغ، نوشت: من نمی‌خواهم ملاقات کنم، آنها می‌خواهند. در واقع، آنها التماس می‌کنند که معامله‌ای انجام شود».

ترامپ سپس از «برت بایر» مجری و خبرنگار ارشد فاکس نیوز خواست تا جاناتان هانت را اخراج کند و نوشت: «برت بایر باید، برای یک بار هم که شده، زیردست‌های بی‌کفایتش را سر و سامان بدهد»