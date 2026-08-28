دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر
همزمان با هفته وحدت و هفته دولت، جمعی از مسئولان شهرستان رضوانشهر با حضور در منزل شهید اهل سنت «شاهورن ییلاقی» از صبر و ایثار مادر این شهید تجلیل کردند.
دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر دیدار با خانواده شهید اهل سنت و گلباران مزار شهدای اهل سنت در رضوانشهر
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ شهید شاهورن ییلاقی، از شهدای اهل سنت رضوانشهر، متولد سوم خرداد ۱۳۳۷ و سرباز لشکر ۲۱ حمزه بود که ۳۱ تیر ۱۳۶۱ در منطقه شلمچه به شهادت رسید.
مزار مطهر این شهید در روستای چِران بخش پرهسر شهرستان رضوانشهر قرار دارد.
همچنین به مناسبت هفته وحدت، مزار مطهر شهدای اهل سنت در آرامستان شیخ خاصه جان ایوبی گلباران شد.