روزنامه گاردین به نقل از اسناد داخلی پنتاگون گزارش داد که تهاجم آمریکا علیه ایران یک بحران مالی جدی در نیرو‌های مسلح این کشور به ویژه نیروی دریایی ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه گاردین به نقل از اسناد داخلی پنتاگون گزارش داد که تهاجم آمریکا علیه ایران یک بحران مالی جدی در نیرو‌های مسلح این کشور ایجاد و فرماندهی نیروی دریایی را مجبور کرده است بودجه‌ای را که در ابتدا برای پرداخت حقوق کارکنان اختصاص یافته بود، برای تامین هزینه‌های جاری جنگی هدایت کند.

بر اساس این گزارش، تهاجم و محاصره دریایی باعث کاهش ذخایر مهمات آمریکا شده و نیروی دریایی این کشور را به آستانه تمام شدن بودجه در دسترس خود رسانده است.

یکی از مقامات نیروی دریایی آمریکا گفت: «پولی که برای پرداخت حقوق در نظر گرفته شده بود؛ برای پرداخت هزینه‌های عملیات‌های اضطراری خارج از کشور برداشته شد و اکنون با پولی که هنوز خرج نشده، در حال جبران آن هستند. آنها دوباره بودجه حقوق را تامین می‌کنند تا پول کافی برای پرداخت حقوق‌مان داشته باشیم.»

این روزنامه افزود که بودجه سال ۲۰۲۶ نیروی دریایی آمریکا - که حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است - هزینه‌های عملیات علیه تهران را در بر نمی‌گرفت. در همین حال، احتمال تصویب بسته ۶۷ میلیارد دلاری بودجه اضطراری که کاخ سفید درخواست کرده، از سوی کنگره همچنان پایین است.

در ماه آوریل، گزارشی از سوی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی اعلام کرد که آمریکا به دلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی خود، در صورت وقوع درگیری‌های گسترده در آینده با خطر مواجه شدن با «کمبود بحرانی» موشک‌های هدایت‌شونده دقیق روبه‌رو است.