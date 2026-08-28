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مقامهای اوکراین از مردم خرسون در جنوب این کشور خواستند که به دلیل تشدید حملات روسیه و احتمال قطعی برق و گرمایش برای مدتی طولانی، این شهر را ترک کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اولکساندر پروکودین فرماندار منطقه خرسون پنجشنبه شب در تلگرام نوشت: من بار دیگر خطاب به ساکنان خرسون، به ویژه خانوادههای دارای کودک و سالمندان میگویم: اگر امکانش را دارید... لطفا آنجا را ترک کنید.
پروکودین گفت که در خرسون، که قبل از شروع حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ حدود ۲۸۰ هزار نفر جمعیت داشت، «وضعیت امنیتی بسیار دشواری» وجود دارد.
او افزود: دشمن هر روز حملات خود را به زیرساختهای حیاتی منطقه تشدید میکند. دیشب، نیروهای روسی دوباره با بمبهای هدایتشونده به نیروگاه گرمایش منطقهای خرسون حمله کردند. این تاسیسات آسیب بسیار جدی دید.
فرماندار خرسون تاکید کرد: خرسون ممکن است نه برای ساعتها یا روزها، بلکه برای مدت طولانی بدون برق یا گرمایش بماند. در حال حاضر، هیچ راهی برای از بین بردن این نوع پهپادها یا بمبهای هوایی در هیچ منطقهای از کشور ما وجود ندارد.
روسیه و اوکراین چندین ماه است که حملات دوربرد خود را افزایش دادهاند و به طور فزایندهای زیرساختهای غیرنظامی مانند انبارهای لجستیک و تاسیسات نفتی و بندری را هدف قرار میدهند. در نتیجه، تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است.