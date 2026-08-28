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آسوشیتدپرس نوشت: کمبود موشکهای پاتریوت در پی جنگ علیه ایران، توان دفاعی آمریکا و ناتو در اروپا را در مقابل حمله احتمالی روسیه بهشدت محدود کرده است.
آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا در اروپا و یک مقام ناتو گزارش داد: ذخایر رهگیرهای پیشرفته موشکی در اروپا به سطحی «فراتر از حد بحرانی» کاهش یافته و عامل اصلی آن، جنگ دونالد ترامپ علیه ایران عنوان شده است.
نگرانکنندهترین کمبود مربوط به موشکهای پاتریوت است؛ همان سامانهای که برای مقابله با موشکهای بالستیک پرسرعت روسیه به کار میرود.
مقام دفاعی آمریکا هشدار داده اگر روسیه به یک پایگاه نظامی یا نیروگاه برق در اروپا حمله موشکی کند، ناتو ممکن است با وضعی مشابه اوکراینِ گرفتار کمبود پاتریوت روبهرو شود.
او صریحاً گفت ارتش آمریکا در اروپا حتی برای مقابله با یک حمله بالستیک یا یک موشک سرگردان روسی نیز توان بسیار محدودی دارد.
آسوشیتدپرس در این گزارش خاطر نشان کرد: این مسئله نشان دهنده پیامدهای فزاینده تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران است؛ جنگی که روز جمعه به شش ماهگی خود میرسد.
ذخایر موشکی ایالات متحده در اروپا به خاورمیانه منتقل شده، جایی که ایالات متحده و متحدان خلیج فارس تعداد قابلتوجهی از موشکهای رهگیر از جمله پاتریوت را شلیک کردهاند و برخی از این حملات منجر به کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی شده است.
علاوه بر این، کمبود موشکهای پاتریوت شدیدا در اوکراین احساس میشود، جایی که مقامات آن خواستار حمایت بیشتر از پدافند هوایی هستند و انتقالهای پیشین ایالات متحده نیز مقداری از ذخایر را کاهش داده است.
این درحالیست که شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون پیشتر در بیانیهای ادعا کرد که گزارشهای مربوط به کمبود مهمات در ایالات متحده «کذب» است.