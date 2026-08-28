به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مراد قربان زاده هریس گفت: این کارگروه به صورت نامحسوس از ادارات بازدید کرده و عملکرد مدیران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

وی افزود: در صورت مشاهده ترک فعل از سوی مدیران، تعقیب کیفری به‌سرعت آغاز خواهد شد و با صدور قرار نظارت قضایی، از ادامه فعالیت مدیر متخلف جلوگیری می‌شود.

دادستان لاهیجان با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در اجرای قرارهای نظارت قضایی، تعدادی از مدیران از ادامه فعالیت منع شده‌اند.

مراد قربان زاده هریس با تأکید بر تداوم این روند افزود : رصد عملکرد مدیران و بررسی ترک فعل‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، دستگاه قضایی بدون اغماض و در چارچوب قانون با مدیران متخلف برخورد خواهد کرد.