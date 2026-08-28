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منابع سوری از حملات توپخانهای رژیم اسرائیل به اطراف دمشق و همچنین یورش زمینی به جنوب سوریه خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الاخباریه سوریه خبر داد که ارتش اشغالگر اسرائیلی با دو خمپاره منطقه واقع بین شهر بیت جن و تپههای حومه غربی دمشق را هدف قرار داده است.
همزمان با این حملات، نظامیان اسرائیلی وارد روستای «رسم العجرف» در جنوب استان قنیطره شده و اقدام به تفتیش خانهها کردند.
این روستا و بخشهای وسیعی از جنوب قنیطره پس از سقوط حکومت بشار اسد عملا تحت کنترل و اشغال رژیم اسرائیل در آمده است.
منابع سوری شدت این عملیات را «فراتر از حد توصیف» اعلام کردهاند.
گزارشهای موجود نیز از تداوم عملیات و یورشهای نیروهای صهیونیستی در مناطق جنوبی سوریه حکایت دارد.