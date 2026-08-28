وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه طرح پزشک خانواده، را در ۶۴ شهر کشور اجرا کرده‌ایم گفت: برنامه کشوری ما پزشک خانواده و نظام ارجاع است و این برنامه، راهکار نهایی برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ محمدرضا ظفرقندی بیان کرد: در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، هر فردی از روستا و هر فرد نیازمندی از مناطق دوردست، در یک مسیر مشخص از مرکز بهداشتی در سطح یک تا مراکز سطح ۲ و ۳، یعنی بیمارستان‌ها و مراکز بستری، راهنمایی، برنامه‌ریزی و ارجاع می‌شود.

وی افزود: تاکنون این طرح را در ۶۴ شهر کشور اجرا کرده‌ایم و در استان سیستان و بلوچستان نیز دو شبکه درگیر این کار هستند تا بتوانیم سازماندهی لازم را انجام دهیم و یک نظام مشخص برای اجرای خدمات به بیماران محروم داشته باشیم.

وی ادامه داد: با کمک استاندار پیگیر هستیم که خانه‌های بهداشت را در عرض دو، سه سال آینده در کل استان تکمیل کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین ۵۰ آمبولانس به شبکه و ناوگان اورژانس کشور اضافه می‌کنیم تا بتواند نقایصی را که اکنون در استان وجود دارد، برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً بخش مهمی از این موضوع این است که برای پزشکانی که به مناطق محروم می‌آیند، باید امکانات معیشتی مناسبی فراهم کنیم.

مردم سیستان و بلوچستان طلایه‌داران وحدت اسلامی و مرزداران غیور کشور هستند

همچنین استاندار سیستان و بلوچستان، در این جلسه گفت: همیشه گفته‌ام ما ایرانی‌ها یک هویت و یک شناسنامه داریم به نام شاهنامه فردوسی و این شاهنامه استوار به شخصیت رستم است؛ رستمی که از همین دیار است.

منصور بیجار بیان کرد: اگر امروز به زبان فارسی صحبت می‌کنیم، پاسدار آن در گذر تاریخ و در زمان تهاجمات مختلف، یعقوب لیث صفاری بود که از همین دیار و منطقه برخاسته است.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور لطف داشتند و رضایت خود را از عملکرد استان اعلام کردند. این رضایت مگر به واسطه همراهی و همدلی بسیار خوبی که در استان وجود داشت، حاصل نشده است.

وی افزود: همه مجاهدت کردند و شبانه‌روزی تلاش کردند و خدا را شاکر هستیم که علیرغم اینکه هنوز بخش زیادی از مسائل و مشکلات باقی مانده و بعضاً مردم ما با این مسائل مواجه هستند، اما رضایت نسبی از عملکرد دولت وجود دارد.

این مقام مسئول گفت: رهبر شهید انقلاب طولانی‌ترین سفر را به سیستان و بلوچستان داشتند و ارزیابی‌هایی را انجام دادند که نهایتاً در ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ جمع‌بندی شد و راهبرد‌های توسعه استان در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، امنیتی، فرهنگی و همه حوزه‌ها کاملاً مشخص شد.