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معاون وزیر دفاع لهستان گفت که ورشو خواهان استقرار کلاهکهای هستهای در این کشور اروپایی نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، زالوسکی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا افزایش حضور نظامی در لهستان قابلیتهای هستهای را نیز شامل میشود یا خیر، اظهار کرد: خیر، بسیار صریح و آشکار بگویم که لهستان خواهان کلاهکهای هستهای در خاک خود نیست.
او در سخنانی در مقر ناتو در بروکسل گفت: ما خواهان مشارکت در بازدارندگی هستهای ناتو هستیم، اما این به معنای استقرار کلاهکهای هستهای در خاک ما نیست.
معاون وزیر دفاع لهستان خاطرنشان کرد که ورشو به گسترش حضور نظامی دائمی آمریکا علاقمند است. ترامپ در ماه میاز احتمال اعزام پنج هزار نیروی نظامی دیگر به لهستان خبر داد.
واشنگتن در ماه ژوئن از بررسی شش ماهه استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا خبر داد.