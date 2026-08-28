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رئیس کمیسیون اروپا خواستار ایجاد توازن تجاری با چین شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه گفتوگو با چین امری ضروری است، گفت که روابط تجاری اتحادیه اروپا و پکن باید متوازن شود.
فون در لاین افزود: اگر مذاکرات برای کاهش کسری تجاری بیسابقه با چین به موفقیتی منجر نشود، اتحادیه اروپا باید از تمام سازوکارهای دفاع تجاری خود استفاده کند.
او که به فرانسه سفر کرده است، تصریح کرد: گفتوگو با چین همچنان ضروری است. اما باید نتیجهبخش باشد. وقتی گفتوگو کافی نباشد باید آماده باشیم تا از ابزارهای خود به طور کامل استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون اروپا افزود، اتحادیه اروپا با موجی از واردات ارزان از چین مواجه است که در پنج سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است.
اظهارات فون در لاین در حالی مطرح میشود که کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین به ۱ میلیارد یورو در روز میرسد. کمیسیون اروپا ماه اکتبر را به عنوان مهلتی برای دستیابی به توافق با پکن برای ایجاد توازن مجدد در روابط تجاری تعیین کرده است.
فون در لاین یادآوری کرد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون کسری تجاری با چین دارند.
او گفت: چین یک شریک اقتصادی کلیدی و رویکرد ما روشن و منسجم است: کاهش ریسک بدون قطع روابط. اما شریک بودن به معنای پذیرش بی توازنی دائم نیست.
پکن و بروکسل در ماههای اخیر در آستانه یک جنگ تجاری بودهاند و چین چندین بار تهدید کرده است که علیه مقررات پیشنهادی اتحادیه اروپا که میتواند دسترسی به بازار شرکتهای چینی را کاهش دهد، اقدام تلافیجویانه اتخاذ خواهد کرد.