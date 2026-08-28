به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «هیلل بیتون روزن»، خبرنگار کانال ۱۴ تلویزیون رژیم " اسرائیل" از یک رویداد انضباطی جدی در ارتش این رژیم خبر داد.

بر اساس این گزارش، ۱۳ نظامی از یگان مهندسی (گردان ۶۰۳ وابسته به تیپ ۷)، پس از اینکه فرمانده گردان آنها را در جریان تنبیهات انضباطی قرار داد، از محل خدمت خود در مرز لبنان فرار کردند.

این تنبیهات انضباطی به دنبال دست داشتن این نظامیان در بدرفتاری، تحقیر و استفاده از خشونت علیه نظامیان دیگر اعلام شده بود.

این حادثه، ابهامات و نگرانی‌هایی را در خصوص وضع انضباط و رفتار در برخی یگان‌های ارتش صهیون ایجاد کرده است.