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نخستوزیر کانادا گفت کشورش بدون توجه به اقدام «دونالد ترامپ» همچنان از نام «دریاچه انتاریو» استفاده خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد، که تغییر رسمی نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» را اعلام میکرد.
در واکنش به این اقدام، نخستوزیر کانادا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما میدانیم که آمریکا در حال تغییر است؛ روابط تجاری، سیاستهای خارجی، بناهای ملی و نامهای جغرافیایی آن در حال تغییر هستند. کاناداییها نیز میدانند که واقعیت را باید همانگونه که هست نامید: دریاچه انتاریو - در گذشته، اکنون و همیشه.»
کارنی یادآور شد که نام این دریاچه ریشهای بومی دارد و بیش از چهار قرن قدمت دارد؛ یعنی قدمت آن به پیش از تشکیل کنفدراسیون کانادا و حتی پیش از اعلامیه استقلال آمریکا بازمیگردد.
کارنی گفت: «نام دریاچه انتاریو از واژه بومی وندات "Ontari’io" گرفته شده است که به شکلی برازنده به معنای "دریاچه زیبا و دریاچه بزرگ" است.»
او تاکید کرد: «این نام بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد.»
دریاچه انتاریو بخشی از دریاچههای بزرگ است و میان ایالات متحده و کانادا مشترک است. سواحل آن با ایالت نیویورک آمریکا و استان انتاریوی کانادا هممرز است.