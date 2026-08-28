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وزارت خارجه یمن خطاب به شرکتهای بیمه دریایی هشدار داد به اطمینان بخشیهای عربستان سعودی دلخوش نکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه یمن به شرکتهای بیمه دریایی هشدار داد که نباید در دام تضمینهای عربستان سعودی هشدار داد.
این نهاد یمنی با انتشار بیانیهای تأکید کرد این اطمینانبخشیها خطرهای موجود در ناوبری دریایی را از بین نخواهد برد.
یمن با اشاره به اینکه ریاض تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به این کشور آسیب برساند، گفت: عربستان به محاصره فرودگاهها و بنادر یمن و مصادره ثروتهای ملی ادامه میدهد تا مردم ما را فقیر کند.
صنعا با تأکید بر اینکه به اقتصاد عربستان آسیب خواهد زد، تصریح کرد: شرکتهای بیمه دریایی نباید در باتلاق تشدید جنگ گرفتار شوند.
عمر البخیتی، سخنگوی دولت یمن (مستقر در صنعاء) و معاون وزیر اطلاعرسانی این کشور اخیرا از دستاوردهای نیروهای مسلح یمن و تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» علیه عربستان سعودی تمجید کرد.
البخیتی گفت نیروهای مسلح این کشور از ۲۰ ژوئیه گذشته تاکنون، موفق شدهاند چندین معادله جدید را در برابر عربستان تحمیل کنند.
او افزود نیروهای مسلح یمن توانستهاند معادله «محاصره در برابر محاصره»، معادله «حفاظت از حاکمیت یمن در برابر هرگونه نقض از سوی دشمن» و همچنین معادله «هدف قرار دادن تجمعات و استقرارهای نظامی دشمن سعودی در هر مکانی» را تثبیت کنند.
سخنگوی دولت یمن همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور با جلوگیری از عبور ۴۸ کشتی از دریای سرخ و دریای عرب و هدف قرار دادن هشت کشتی نفتی دیگر، موفق شدهاند محاصره دریایی کاملی علیه عربستان اعمال کنند.
یمن با اشاره به اینکه ریاض تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به این کشور آسیب برساند، گفت: عربستان به محاصره فرودگاهها و بنادر یمن و مصادره ثروتهای ملی ادامه میدهد تا مردم ما را فقیر کند.
صنعا با تأکید بر اینکه به اقتصاد عربستان آسیب خواهد زد، تصریح کرد: شرکتهای بیمه دریایی نباید در باتلاق تشدید جنگ گرفتار شوند.