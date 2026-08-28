رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اینکه با تلاش ۵ ساعته نیروهای آتش نشانی آتش خاموش شد گفت : بیش از ۵ هکتار از زمین های بایر طعمه آتش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه 'عملیات نفس گیر مهار آتش سوزی علفزار در جاده لاکان رشت با اعزام ۵ خودروی آتش نشانی رشت پس از گذشت بیش از ۵ ساعت پایان یافت گفت : آتش سوزی به‌طور کامل مهار و لکه‌گیری شد.

شهرام مومنی با بیان اینکه مهار آتش از سه مسیر در گذر‌های صعب‌العبور و پراکندگی انجام شد و آتش نشانان بیش از ۵۷ لوله نواری ۲۰ متری بکار گرفتند افزود : برآورد وسعت زمین های آسیب‌دیده در این آتش سوزی، بیش از ۵ هکتار اعلام شده است.

وی گفت: علت این آتش سوزی گسترده در دست بررسی است.