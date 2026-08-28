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روزنامه والاستریتژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: ترامپ تمایلی به بازگشت به تفاهمنامه با ایران ندارد و این موضوع روند دیپلماتیک را پیچیده کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه والاستریتژورنال گزارش داده مقامات ارشد آمریکایی به میانجیگران بینالمللی اعلام کردهاند که دولت دونالد ترامپ هیچ علاقهای به بازگشت به مفاد توافقنامه اولیهای که ژوئن گذشته با ایران امضا کرده بود، ندارد.
به نوشته این روزنامه این موضعگیری، تلاشهای گسترده این هفته برای ازسرگیری روند دیپلماتیک را با پیچیدگی جدی مواجه ساخته است.
به گفته منابع آگاه، ترامپ اکنون بر سیاست فشار حداکثری اقتصادی بر تهران متمرکز شده و حاضر است منتظر بماند تا ببیند آیا این راهبرد نتیجهبخش خواهد بود یا خیر.
منابع مطلع گفتهاند ترامپ بهویژه دیگر تمایلی به احیای تفاهمنامه ژوئن ندارد؛ توافقی که در داخل آمریکا بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته و آن را در برابر ایران «نرم» تلقی کردهاند.
عمیر کریم، پژوهشگر دانشگاه بیرمنگام، میگوید مشکل اینجاست که قواعد بازی عوض شده و پیشرفت مذاکرات منوط به این است که یک طرف در برابر تفسیر طرف مقابل تسلیم شود.
او گفت: «تفاهمنامه قدیمی عملاً از هر جهتی مرده و تمامشده است. در شرایط فعلی، کار میانجیها برای رسیدن طرفین به نوعی سازش و توافق، از هر زمان دیگری سختتر شده است.»
به نوشته والاستریتژورنال دیپلماتهای عرب امیدوارند در میان نگرانی از واکنش نظامی ایران به کارزار فشار اقتصادی ترامپ، مسیر دیپلماسی دوباره باز شود.
این جنگ درآمد گردشگری و سرمایهگذاری آنها را نابود کرده، هزینهها را بالا برده و برنامههای توسعه اقتصادی منطقهای را بدون هیچ افق روشنی به تأخیر انداخته است.