نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) تأکید کرد: قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت همچنان چارچوب اساسی برای تحقق ثبات در جنوب لبنان و خروح نیرو‌های اسرائیلی یکی از اصول اساسی آن است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) روز پنج‌شنبه تأکید کرد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت همچنان چارچوب اساسی برای تحقق ثبات در جنوب لبنان به شمار می‌رود.

یونیفل در بیانیه‌ای اعلام کرد این قطعنامه بر احترام به خط آبی، توقف اقدامات خصمانه، خروج نیرو‌های رژیم صهیونیستی از خاک لبنان و اعمال حاکمیت دولت لبنان بر تمامی مناطق این کشور استوار است.

این نیروی بین‌المللی افزود که نقش آن، کمک به لبنان و رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهداتشان در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱، رصد تحولات میدانی و گزارش موارد نقض و همچنین حمایت از ارتش لبنان و جوامع محلی است.

یونیفل تأکید کرد که اجرای کامل قطعنامه در نهایت به پایبندی دو طرف بستگی دارد و هدف بلندمدت آن، ایجاد ثبات و امنیت پایدار در جنوب لبنان است؛ شرایطی که به غیرنظامیان اجازه می‌دهد با امنیت به خانه‌های خود بازگردند و به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک می‌کند.

قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۰۶ برای توقف کامل عملیات جنگی میان لبنان و رژیم صهیونیستی صادر شد. با این حال، بی‌اعتنایی رژیم صهیونیستی به مفاد قطعنامه همواره محل اعتراض مقامات مختلف لبنان بوده و گفته می‌شود که تاکنون هزاران بار از سال ۲۰۰۶ نقض شده است.