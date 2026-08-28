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یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که سازمانهای اطلاعاتی اروپا هیچ نشانهای از برنامهریزی روسیه برای حمله نظامی به کشورهای اروپایی عضو ناتو مشاهده نکردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این مقام ارشد اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، خطر قریبالوقوع در این باره را اندک دانسته و اظهار کرد: به طور کلی سرویسهای اروپایی هیچ خطری مبنی بر حمله روسیه به کشورهای اروپایی نمیبینند و این ارزیابی تغییر نکرده است.
او افزود، اما شکی نیست که در پی حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین، «روسیه فعالانه در تلاش است تا برای کشورهای ما مشکل ایجاد کند» و «این تشدید تنش از سوی روسیه به وضوح وجود دارد.»
اتحادیه اروپا مسکو را به خاطر حوادثی از جمله حملات پهپادی و سایبری، انتشار اطلاعات نادرست و دخالتهای سیاسی مقصر دانسته و محکوم کرده است.
مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت: آنچه ما میبینیم حملات ترکیبی و غیرترکیبی است که ادامه دارد و فرض ما این است که این حملات ادامه خواهد یافت.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانهها گزارش دادند، جان رتکلیف رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) هفته جاری در سفر به روسیه به مسکو هشدار داد که به کشورهای عضو ناتو حمله نکند.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ممکن است روسیه در چند سال آینده با یک «حمله محدود» به دنبال آزمایش کردن ناتو باشد.
کرملین پنجشنبه گمانهزنیها و گزارشهای مربوط به آمادگی احتمالی روسیه برای حمله نظامی به اروپا را رد کرد و آن را «داستانهای ترسناک» توصیف کرد.