به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار سلیمی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با سمینار تخصصی دارو‌ها و ایمنی ترافیک در تبریز با اشاره به اهمیت کنترل سرعت و میانگین سرعت وسایل نقلیه در جاده‌های کشور اظهار کرد: میانگین سرعت در کشور در سال ۱۴۰۴، ۷۵.۳۹ کیلومتر بر ساعت بوده که در سال ۱۴۰۵ با حدود ۲۵ صدم درصد کاهش به ۷۵.۱۴ کیلومتر بر ساعت رسیده است؛ این در حالی است که حجم کل تردد در این مدت ۱۳ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به نقش سرعت در شدت تصادفات و جان‌باختگان حوادث رانندگی گفت: بیش از ۵۰ درصد جان باختگان تصادفات در صحنه حادثه جان خود را از دست می‌دهند که یکی از عوامل موثر در شدت تصادف و مرگ‌ومیر، سرعت است.

وی با بیان اینکه ارتباط میان سرعت، تصادفات و مرگ‌ومیر به صورت مستمر و برخط در استان‌های مختلف رصد می‌شود افزود: به طور میانگین حدود ۹ درصد وسایل نقلیه در حال تردد در راه‌های کشور با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کنند که این مسئله ریسک وقوع تصادف را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور کشور ادامه داد: آذربایجان‌شرقی از نظر میانگین سرعت در جاده‌ها در جایگاه دهم کشور قرار دارد و میانگین سرعت در جاده‌های این استان ۷۹.۳۸ کیلومتر بر ساعت است که حدود چهار کیلومتر بیشتر از میانگین کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: به ازای هر یک کیلومتر افزایش در میانگین سرعت، ریسک تصادفات فوتی و مرگ‌ومیر می‌تواند تا سه درصد افزایش پیدا کند و از این رو کنترل سرعت از موضوعات مهم در کاهش تصادفات محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش سامانه‌های ثابت و سیار کنترل سرعت در کاهش تصادفات اظهار کرد: در هر نقطه‌ای که سامانه‌های پلیس بر کنترل سرعت متمرکز شده‌اند، کاهش تصادفات نیز مشاهده شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز افزایش ۴۴ درصدی در میزان جرایم ثبت‌شده داشته‌ایم و پلیس بر کنترل و نظارت بر تخلفات تمرکز جدی دارد، اما از نظر اثربخشی و بازدارندگی، میزان اعمال قانون، مبلغ جرایم و تناسب مجازات‌ها با تخلفات همچنان نیازمند بازنگری است.

وی از پیگیری موضوع افزایش و متناسب‌سازی جرایم و مجازات‌های مرتبط با تخلفات پرخطر خبر داد و گفت: اقدامات مشترکی با وزارت دادگستری، سازمان پزشکی قانونی و وزارت کشور در حال انجام است تا جرایم و مجازات‌ها متناسب با میزان ریسک آنها در وقوع تصادفات و مرگ‌ومیر افزایش یافته و به سطح اثربخش و بازدارنده برسد.

سردار سلیمی با اشاره به اهمیت موضوع ایمنی ترافیک، تصادفات را یکی از معضلات اصلی کشور دانست و گفت: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنها جوانان هستند؛ بنابراین همه دستگاه‌ها و افراد جامعه می‌توانند در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی ترافیک نقش داشته باشند.