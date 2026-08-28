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سیانبیسی در گزارشی با اشاره به کاهش شدید ذخایر گاز کشورهای اروپایی و اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، نوشت: ترکیب این دو عامل میتواند قیمت گاز طبیعی در قاره اروپا در زمستان سال جاری میلادی به بیش از صد یورو در هر مگاواتساعت برساند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش سیانبیسی آمده است: ذخایر گاز اروپا در آستانه فصل سرما فقط حدود ۶۳ درصد از ظرفیت را شامل میشود که حدود ۱۸ واحد درصد پائینتر از میانگین پنج ساله و یکی از پائینترین سطوح ثبتشده برای این زمان از سال است.
بر اساس این گزارش، تداوم محدودیت عرضه گاز و وقوع زمستانی سرد میتواند قیمت گاز در اروپا را به محدوده ۹۰ تا ۱۲۰ یورو در هر مگاواتساعت برساند.
این گزارش با اشاره به اینکه اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، صادرات گاز مایع کشورهای کلیدی تولیدکننده در منطقه خلیج فارس از جمله قطر را در فصل ذخیرهسازی گاز اروپا به شدت کاهش داده است، میافزاید: گرمای شدید تابستان نیز با افزایش تقاضا برای برق و استفاده از تجهیزات سرمایشی، همزمان با کاهش تولید برق هستهای و ضعف تولید برق بادی، فشار بیشتری بر بازار انرژی اروپا وارد کرده است.
در ادامه گزارش سیانبیسی آمده است: در صورت افزایش نیافتن حجم صادرات گاز مایع خاورمیانه تا پیش از زمستان، رقابت اروپا با آسیا برای جذب محمولههای گاز مایع تشدید خواهد شد و اروپا برای جذب محمولههای گاز مایع آمریکا به بازار خود، ناچار خواهد بود قیمت بالاتری پیشنهاد کند؛ زیرا عرضه جهانی گاز مایع در ۱۲ ماه آینده محدود خواهد بود.
خبرگزاری بلومبرگ پیشتر در گزارشی با اشاره به اینکه ذخایر گازوئیل در ایالات متحده به پائینترین سطح فصلی در تاریخ رسیده است، نوشت: این موضوع، احتمال افزایش بیشتر قیمتها در آستانه فصل سرما و آغاز زمان برداشت محصولات کشاورزی را تشدید میکند.
در گزارش بلومبرگ آمده است: بر اساس دادههای منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت کوره تقطیری که عمدتا شامل گازوئیل است در هفته منتهی به ۲۱ آگوست سال جاری میلادی (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) به ۱۰۳.۴ میلیون بشکه رسیده است.
بر اساس این گزارش، این رقم پائینترین میزان ثبتشده برای این بازه زمانی از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون محسوب میشود و به معنی کاهش شدید ذخایر راهبردی این سوخت حیاتی است.
بر اساس دادههای وزارت انرژی آمریکا که روز دوشنبه (۱۹ مرداد) منتشر شد، حجم ذخایر راهبردی نفت، نخستین بار از زمان تکمیل این ذخایر در اوایل دهه ۱۹۸۰، به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده است.
ذخایر آمریکا در پی آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت برای مقابله با اختلال در عرضه ناشی از جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، کاهش یافته است.