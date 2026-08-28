به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عملیات جست‌و‌جو و نجات با پشتیبانی بالگرد‌ها و پهپاد‌ها ادامه دارد و اختلال در خطوط ارتباطی، کمک رسانی را دشوار کرده است.

پلیس نپال مرگ ۳۵۹ نفر و ناپدیدشدن ۸۲۶ نفر را تأیید کرده و هیئت گردشگری این کشور نیز از ناپدیدشدن بیش از ۶۵۰ گردشگر خبر داده است.

هند هم اعلام کرده از سرنوشت ۲۸۸ تبعه خود در نپال اطلاعی ندارد.

چین هم مرگ سه نفر و ناپدیدی ۵۵۸ نفر را تأیید کرده که ۲۶۰ نفرشان اتباع خارجی هستند.

وزارت خارجه چین همچنین از ناپدیدی ۱۰۰ تبعه چینی در خاک نپال خبر داده است.

همزمان چین درباره احتمال شکست یک دریاچه سدی با حجم دو میلیون مترمکعب آب هشدار داده که پیش‌بینی می‌شود در سه روز آینده سه میلیون مترمکعب دیگر به آن افزوده شود.