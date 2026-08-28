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جشن افتتاحیه پویانمایی «سفینه نجات»

جشن افتتاحیه پویانمای سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی عصر امروز پنج شنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵ در باغ کتاب تهران برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ - ۰۰:۱۰
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برچسب ها: پویانمایی ، انیمیشن ، باغ کتاب
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