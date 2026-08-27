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به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی کارخانه تولید آلومینیوم در سهلان شبستر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در آیین افتتاح و بهرهبرداری از کارخانه تولید آلومینیوم با تاکید بر حمایت همهجانبه مدیریت آذربایجان شرقی از سرمایهگذاران بخش خصوصی گفت: امروز بسیار خوشحالم که در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعت استان حضور یافتهام.
وی بر استفاده از تکنولوژیهای روز جهان در توسعه صنعتی آذربایجان شرقی تاکید کرد و افزود: حرکت به سمت دانشبنیان شدن و اقتصاد دانشبنیان نویدبخش و امیدبخش است و افتتاح امروز هم از همین جنس و در جهت تکمیل زنجیره تولید است که اتفاق مبارکی است.
استاندار آذربایجان شرقی خطاب به فرماندار و سرمایهگذاران شهرکهای صنعتی شبستر گفت: مشکلات را جمعبندی کنید و مواردی که در سطح شهرستان قابل حل است را حل کنید و بقیه را ما سطح استان تلاش خواهیم کرد حل کنیم.
گفتنی است این کارخانه آلومینیوم با سرمایهگذاری ۴۳۲ میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرک صنعتی سرمایهگذاری بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید.