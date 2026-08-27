رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش، گفت: دفتر تشکیل، تحکیم، تعالی و صیانت از حقوق زن و خانواده با هدف حمایت از زنان، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت خواهد کرد.

افتتاح دفتر تشکیل، تحکیم، تعالی و صیانت از حقوق زن و خانواده در کیش

افتتاح دفتر تشکیل، تحکیم، تعالی و صیانت از حقوق زن و خانواده در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده، گفت: فعالیت این دفتر گام مهمی در راستای حرکت ماموریت‌های سازمان منطقه آزاد کیش در توسعه فرهنگی و اجتماعی است.

او افزود: زنان، مادران و همسران همواره از اهداف و ماموریت‌های منطقه آزاد کیش علاوه بر توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی بوده اند چرا که معتقدیم توسعه پایدار با توسعه متوازن در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی رخ خواهد داد.

حسین زاده، گفت: این مرکز بازوی تخصصی سازمان منطقه آزاد کیش و اداره امور زنان در جهت سیاست گذاری، برنامه ریزی و هم افزایی در راستای جذب مشارکت‌های اجتماعی و مردمی با هدف تشکیل، تحکیم، تعالی و صیانت از حقوق زن و خانواده، است.

او افزود: پایش و رصد آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اجتماعی از محور‌های فعالیت دفتر تشکیل، تحکیم، تعالی و صیانت از حقوق زن و خانواده است.

رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش، گفت: روانشناسان مددکاران اجتماعی پژوهشگران و کارشناسان حقوقی در این مجموعه خدمات تخصصی خود را به زنان و خانواده‌ها ارائه می‌کنند تا مسائل و آسیب‌ها پیش از رسیدن به مراحل جدی‌تر شناسایی و پیگیری شوند.