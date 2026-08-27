علیرضا ربانی، کارمند شیرخوارگاه بهزیستی ایلام داوطلبانه کنار یک نوزاد دارای معلولیت و ۲ کودک شیرخوار ماند و نگذاشت ناامنی روز‌های جنگ بر سر آنها سایه بیندازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علیرضا ربانی برای نگهداری از کودکان معلول ایلامی در ایام تهدید و جنگ؛ در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛ به پاس فداکاری بدون هیاهوی خود؛ جایزه بخش «طلوع ایثار» را از دستان رئیس‌جمهور گرفت.

بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی و آیین گرامی‌داشت روز کارمند صبح دیروز (چهارشنبه، چهارم شهریور) با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این آیین، علیرضا ربانی از کارکنان شیرخوارگاه بهزیستی ایلام به عنوان یکی از برگزیدگان بخش «طلوع ایثار» معرفی شد و به پاس فداکاری و مسئولیت‌پذیری در روز‌های جنگ مورد تجلیل قرار گرفت.