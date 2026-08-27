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وزیر دارایی کابینه رژیم صهیونیستی برای جذب رأی دهندگان شهرک نشینان اعلام کرد: در صورت پیروزی در انتخابات، طرحی برای ساخت ۴۰ شهرک جدید در مناطق الجلیل و النقب اجرا خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسموتریچ گفت: همچنین قصد داریم یک میلیون یهودی را برای سکونت به این دو منطقه منتقل کنیم.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی یک ماه پیش نیز مدعی شد که به ساخت مزرعهها و شهرکهای صهیونیستنشین و به مبارزه با آن کسانی که «دشمنان اسرائیل»، خواند، ادامه میدهد.
او افزود: تصمیم گرفتهایم صدها واحد مسکونی جدید در شهرک صهیونیستنشین «عیلی» [در کرانه باختری] بسازیم و وسعت این شهرک را ۳ برابر افزایش دهیم.
رسانههای رژیم صهیونیستی ۱۰ تیر نیز از تصویب طرح ساخت صدها واحد مسکونی جدید برای شهرکنشینان در کرانه باختری رود اردن خبر دادند.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که طرح ساخت ۲۲۹ واحد شهرکنشینی جدید در کرانه باختری رسماً تصویب شده است.
بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامههای ۲۴۲ و ۲۳۳۴، شهرکسازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی غیرقانونی اعلام شده و ناقض حقوق بینالملل محسوب میشود.