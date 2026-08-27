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سران قبایل استانهای مختلفعراق از منطقه فرات الاوسط تا استانهای جنوبی در منطقه «خانالنص» در الحیدریه حد فاصل نجف و کربلا به استقبال نمایندگان ویژه مقام معظم رهبری رفتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این هیئت به ریاست آیتالله محسن قمی معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و با حضور آیتالله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق، آیتالله حسینی بوشهری نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری، آیتالله عباس کعبی عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری، محمدکاظم آلصادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و حجتالاسلام غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق در این مراسم حضور یافت.
انتخاب خانالنص برای این دیدار نیز معنایی نمادین داشت منطقهای که در جریان تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از نجف به کربلا به یکی از نمادهای استقبال تاریخی قبایل عراق از پیکر «شهید قائد امت» تبدیل شد.
در این دیدار صمیمی سران قبایل عراق در واکنش به تشکر و قدردانی هیئت ایرانی از ملت عراق برای حضور گسترده در مراسم تشییع تأکید کردند که این عراقیها هستند که باید از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کنند چرا که ایران در سختترین شرایط به خواسته مردم عراق پاسخ مثبت داد و فرصت وداع آنان با رهبر شهیدشان را فراهم کرد.
استقبال کمنظیر قبایل عراق از هیئت ویژه مقام معظم رهبری حامل پیامی فراتر از یک دیدار رسمی بود پیامی که سران قبایل آن را در عبارت «ایران و العراق لا یمکن الفراق» خلاصه کردند و بر پیوند عمیق مردمی و تاریخی میان دو کشور تأکید داشتند.