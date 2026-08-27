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دبیر شورای عالی امنیت ملی، بازگشایی کامل تنگه هرمز را به اجرای شروط ایران از طرف آمریکا، از جمله تلاش برای توقف جنگ در غرب آسیا، بهویژه در لبنان و غزه، مرتبط دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محسن رضایی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار گفت: باز شدن تنگه هرمز به پایان جنگهای لبنان و غزه مرتبط است و بیروت و حومه جنوبی «خط قرمز» هستند.
سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با تأکید بر اینکه تهران امنیت لبنان را بخشی از امنیت کل منطقه غرب آسیا میداند، خواستار پایان جنگها و عملیات نظامی در لبنان، غزه و سوریه شد و تأکید کرد که ادامه تنش در یک عرصه، از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر همه کشورهای منطقه تأثیر میگذارد.
سردار محسن رضایی در مصاحبهای با شبکه المنار که شامگاه پنجشنبه در قالب برنامه «رضایی... دیدار با ژنرال» پخش شد، به تحولات درگیریها در لبنان و منطقه پرداخت. او به مردم لبنان از همه فرقهها و طبقات درود فرستاد، یاد شهدای لبنان و حزبالله را گرامی داشت و وحدت لبنانیها در مقابله با رژیم صهیونیستی را ستود. او همچنین به طور ویژه از شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، به دلیل موفقیتش در رهبری مقاومت در مرحله فعلی و همچنین از نبیه بری، رئیس پارلمان، تشکر کرد و نقش او را در عرصه سیاسی لبنان ستود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که از جمله شروط ایران در هرگونه تفاهم با ایالات متحده، توقف جنگ در عرصههای مختلف غرب آسیا، به ویژه در لبنان، و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمینهای لبنان که تصرف کرده است، علاوه بر پایان جنگ در نوار غزه و توقف حملات رژیم صهیونیستی به سوریه است. وی معتقد است که منطقه به یک «زنجیره به هم پیوسته» تبدیل شده است، به طوری که بیثباتی امنیتی در هر کشوری منجر به افزایش هزینه سرمایهگذاری و تضعیف فرصتهای توسعه در سایر کشورها میشود.
سرلشکر محسن رضایی با اشاره به روابطی که قرنها بین علمای جبل عامل و ایران وجود داشته است، تأکید کرد که رابطه ایران و لبنان «تاریخی و باستانی» است و اعلام کرد که ایران با همه توان خود به حمایت از لبنان ادامه خواهد داد.
در مورد وضعیت نظامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران معتقد است که رژیم صهیونیستی دیگر قادر به پیشروی به سمت ضاحیه جنوبی یا بیروت نیست، بر اساس خساراتی که حزبالله در سه یا چهار ماه گذشته به رژیم صهیونیستی وارد کرده است و همچنین «تهدید ایران» که آن را کاملاً مؤثر میداند. او افزود که ضاحیه جنوبی و بیروت «خط قرمز» برای ایران هستند و تأکید کرد که تهران «به طور جدی» تحولها را زیر نظر دارد و رژیم صهیونیستی مجبور به عقبنشینی از سرزمینهای لبنانی که وارد آن شده است، خواهد شد.
سرلشکر محسن رضایی این ارزیابی را به این واقعیت مرتبط دانست که «سرزمین لبنان در برابر کنترل و اشغال مقاوم است»، و کنترل قلمرو آن و محاصره نیروهای مقاومت در آنجا را غیرممکن دانست، و این را با نوار غزه مقایسه کرد، جایی که او گفت رژیم صهیونیستی، با وجود محاصرهاش، نتوانسته است به طور قاطع به اهداف خود دست یابد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره مسئله سوریه، با توجه به اینکه دولت سوریه با مشکلات متعددی روبرو است، احتمال ورود سوریه به نبرد لبنان را رد کرد و با اشاره به اینکه حملههای مداوم رژیم صهیونیستی به دمشق و اطراف آن، احتمال ایجاد چنین معادلهای را تضعیف کرده است، معتقد بود که دولت سوریه به این نتیجه رسیده است که رژیم صهیونیستی همه توافقات را زیر پا گذاشته است.
سرلشکر محسن رضایی همچنین تأکید کرد که ایران در جزئیات ساختار نظامی یا تصمیمات میدانی حزبالله دخالت نمیکند، با توجه به اینکه حزبالله اکنون پرسنل نظامی دارد که قادر به مدیریت امور و تصمیمگیریهای آن هستند، به ویژه با ظهور دو نسل جدید از رهبران جوان.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، سلسله مواضع قاطعی را در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح کرد و تأکید کرد که ایران به دنبال جنگ نیست، اما در صورت از سرگیری رویارویی، خود را برای مرحله جدیدی آماده میکند و تأکید کرد که هر جنگ آینده «متفاوت» از جنگهای پیشین خواهد بود.
سرلشکر محسن رضایی توضیح داد که ایران به تدریج با مراحل جنگ برخورد کرد و در مراحل اولیه از هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در کشورهای خلیج فارس خودداری کرد و بعدها دامنه واکنشها را گسترش داد تا شامل سایتها و پایگاههای آمریکایی در سایر کشورها نیز شود. او معتقد بود که این رویکرد تدریجی با هدف در نظر گرفتن هرچه بیشتر جنبههای بشردوستانه و اطمینان از اینکه پیروزیهای ایران در سطوح منطقهای و جهانی طرفدارانی داشته باشد و از مشروعیت بالاتری برخوردار باشد، انجام شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین معتقد است که تغییر رویکرد آمریکا به فشار اقتصادی، از نظر او، نشان دهنده اثربخشی محدود گزینه نظامی به تنهایی است و به طور ضمنی اشاره کرد که تهران به هرگونه تشدید تنش اقتصادی با اقدامهای متقابلی که منافع اقتصادی آمریکا در منطقه را هدف قرار میدهد، پاسخ خواهد داد.
سرلشکر محسن رضایی درباره تنگه هرمز، موضوع بازگشایی کامل آن را به اجرای شروط ایران از طرف آمریکا، از جمله تلاش برای توقف جنگ در غرب آسیا، به ویژه در لبنان و غزه، مرتبط دانست.
وی گفت که ایران فهرستی از شروط را برای ارائه به آمریکاییها آماده کرده و در حال حاضر اجازه عبور موقت و مشخصی را برای کشتیها از وسط تنگه داده است و آینده تردد در آن منوط به تحولهای تفاهم با واشنگتن است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد که مسئله هرمز جدا از درگیری کلی منطقهای نیست و با توجه به آنچه که او «دره عمیقی از بیاعتمادی» بین دو طرف توصیف کرد، آمریکا باید قبل از ایجاد هرگونه اعتماد جدید، «جدیت خود را در اجرای تعهدهای مورد نیاز ثابت کند».
سرلشکر محسن رضایی به روابط با ترکیه پرداخت و با تأکید بر عمق روابط تجاری بین دو کشور و رد احتمال اعمال فشار اقتصادی آنکارا بر تهران، نقش ترکیه به عنوان راهگذر تجاری برای ایران در طول جنگ تحمیلی در دهه ۱۹۸۰ را یادآوری کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر دشمن را تهدید کرد و گفت: «ما او را به جهنم خواهیم فرستاد و ثابت خواهیم کرد که اشتباههای بزرگ او پایان موجودیت رژیم صهیونیستی را نزدیکتر کرده است.»
وی تصریح کرد که «خشمی شدید و مقدس در جهان اسلام» علیه این موجودیت در حال شکلگیری است که «روزی ظهور خواهد کرد و در میدان عمل رها خواهد شد و اوضاع متفاوت از قبل خواهد بود.»
سردار سرلشکر محسن رضایی در جمعبندی سخنان خود با تأکید بر اینکه ایران از هر طرحی برای وحدت اسلامی حمایت میکند، مشروط بر اینکه «جامع» باشد و کشورهای کلیدی بهطور برابر در آن مشارکت داشته باشند، خاطرنشان کرد که ایران و مصر باید در هر چارچوب جامعی طرفهای بنیانگذار باشند، نه اینکه فقط دو کشور به ترتیبهای از پیش تعیین شده بپیوندند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، همچنین به مردم لبنان که «در اعماق قلبهای ما جای دارند» درود فرستاد و گفت که مردم ایران «هیچ مرز و فاصلهای با مردم لبنان نمیشناسند» و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر با همکاری کشورهای اسلامی به دنبال جبران خسارتها و بازسازی خانههای ویران شده خواهد بود و «انشاءالله آنها بازسازی خواهند شد».