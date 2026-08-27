استاندار ایلام گفت: تعیین تکلیف و تکمیل ۹۷۳ واحد نهضت ملی مسکن استان باید تا بهمن‌ماه انجام شود و برای این واحد‌ها برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: طرح‌های نهضت ملی مسکن باید به صورت طرح به طرح بررسی شوند و مشکلات هر طرح به صورت جداگانه احصا و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیرساختی باید با هماهنگی بیشتری برای تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن اقدام کنند.

کرمی ادامه داد: فرمانداران باید نشست‌های شورای مسکن شهرستان‌ها را به صورت مستمر برگزار و روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن را به صورت هفتگی رصد کنند تا عملکرد دستگاه‌های متولی ارزیابی و مشکلات طرح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.

استاندار ایلام اضافه کرد: اگر برای طرحی، زمان افتتاح در اسفندماه تعیین شده است؛ دستگاه‌های متولی باید از هم‌اکنون اقدام لازم را انجام دهند.

کرمی تأکید کرد: نشست با پیمانکاران باید به صورت مستقیم انجام شود و مشکلات اجرایی طرح‌ها از زبان پیمانکاران مورد بررسی قرار گیرد و اطلاعات ارائه‌شده درباره میزان پیشرفت طرح‌ها باید با واقعیت موجود در محل مطابقت داشته باشد.

استاندار ایلام بیان کرد: پیمانکارانی که توان لازم برای اجرای طرح را ندارند؛ باید تعیین تکلیف شوند و پیمانکار ضعیف نباید موجب طولانی شدن زمان اجرای طرح شود و پیمانکاران توانمند باید برای تکمیل واحد‌های باقی‌مانده به کار گرفته شوند.

وی افزود: دستگاه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز باید برای تکمیل زیرساخت‌های طرح‌ها برنامه مشخصی داشته باشند و تکمیل زیرساخت‌های طرح‌ها باید همزمان با تکمیل واحد‌های مسکونی دنبال شود.

وی تصریح کرد: تیم نظارتی برای پیگیری مستمر طرح‌های نهضت ملی مسکن تعیین شده است و نشست‌های بررسی طرح‌های نهضت ملی مسکن به صورت منظم برگزار خواهد شد.

کرمی یادآوری کرد: موضوع طرح‌هایی که برای تامین مالی از محل مولدسازی تعیین شده‌اند نیز باید با جدیت پیگیری شود؛ زیرا هدف این است که واحد‌های نهضت ملی مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت کامل به متقاضیان تحویل داده شوند.

در این نشست؛ مشکل‌ها و چالش‌های پیش روی برخی طرح‌های در دست ساخت نهضت ملی مسکن بررسی شد.