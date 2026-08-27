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سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: اسلام آباد تحریمهای آمریکا علیه تهران را لازمالاجرا نمیداند و به تجارت دوجانبه خود با ایران ادامه میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست مطبوعاتی در اسلام آباد با تاکید بر اینکه کشورش مخالف تحریمهای یک جانبه است گفت پاکستان معتقد است تحریمهای یکجانبه واشنگتن علیه تهران با قوانین بینالمللی مطابقت ندارد و مسائل باید از طریق دیپلماسی و گفتوگو حلوفصل شوند.
"طاهر اندرابی" تاکیدکرد: اسلام آباد تجارت خود را با تهران با عزم و تعهدی جدی و بر اساس توافقهای امضاء شده بین دو کشور ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین با اشاره به سفر اخیر عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران گفت او مذاکرات بسیار سازندهای با مقامات عالی رتبه ایران داشته است.