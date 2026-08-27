پخش زنده
امروز: -
شمار جان باختگان بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از ۲۷۰۰ نفر فراتر رفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت ارتباطات و رسانههای جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد، شمار موارد تأیید شده ابتلا به ابولا در این کشور اکنون به ۵۷۱۳ نفر رسیده است که از این میان ۲۷۴۴ نفر جان باختهاند.
عملیات مقابله با بیماری همچنان در شش استان و ۵۸ منطقه بهداشتیِ درگیر ادامه دارد و در حال حاضر ۷۷۰ بیمار در قرنطینه یا بستری هستند. پایش موارد مشکوک نیز در مناطق درگیر ادامه دارد.
جمهوری دموکراتیک کنگو از اردیبهشت امسال با شیوع جدید ابولا مواجه شده است. این هفدهمین همه گیری ابولا در این کشور از سال ۱۹۷۶ محسوب میشود.
ابولا بیماری ویروسی است که باعث تب شدید خونریزی داخلی و نارسایی اندامها میشود. این ویروس معمولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل میشود و نرخ مرگ و میر بالایی دارد.